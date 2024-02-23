Эльдар Намазов – «Минвалу»: Вопрос репараций должен быть включен в мирный договор между Азербайджаном и Армений

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В ходе интервью France 24 премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал много такого из чего следует, что никаких финансовых проблем эта страна не испытывает. Во всяком случае, если уж Франция с таким удовольствием поставляет Армении высокотехнологичные ПВО и очень дорогие установки РЛС, бронемашины Bastion, а в будущем, по словам министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, экспортирует туда и ракеты малого, среднего и дальнего действия, то значит, Армения в состоянии все это купить. А потому вполне резонно задаться вопросом: не должен ли Азербайджан потребовать у Армении выплатить репарации за чудовищные разрушения, причиненные нашей стране в течении 30 лет оккупации более 20% территорий страны?

Прокомментировать вопрос Minval.az попросил директора Центра стратегических и международных исследований Эльдара Намазова.

– Тот факт, что Армения продолжает вооружаться, не может не настораживать…

– Конечно, не может. Последние дни полны сообщений, которые свидетельствуют о планах большого перевооружения Армении с помощью Франции, Индии и ряда других стран. Военный ответ Азербайджана, уверен, не заставит себя долго ждать. И будет, как это обычно было до сих пор, молниеносным и исчерпывающим.

– Не настала ли пора поднять перед Арменией вопрос выплаты репараций Азербайджану?

– После почти 30-летней оккупации и разрушения до основания сотен азербайджанских городов и поселков, на повестке стоял вопрос о репарациях, которые агрессор должен выплатить для восстановления разрушенных им промышленных и жилых объектов, компенсации того колоссального ущерба, который был нанесен Азербайджану.

Правовая сторона вопроса не вызывает сомнений как по международным конвенциям, так и по подписи премьер-министра Армении под Трехсторонним заявлением, где он признал факт агрессии и обязался вывести войска Армении из оккупированных азербайджанских территорий.

– Если правовая сторона вопроса полностью подтверждает необходимость выплаты репараций со стороны Армении, то почему Азербайджан этого не сделал до сих пор?

– Дело в том, что многие страны Запада сразу после завершения конфликта призывали нас проявить милость и сострадание к переживающей шок от поражения армянской стороне, учитывая в том числе ее очень слабые финансово-экономические возможности. Однако затеянная армянской стороной широкомасштабная и дорогостоящая кампания перевооружений снимает все вопросы в этом направлении. Армения имеет, конечно, право на военное строительство. Но только после того, как выплатит Азербайджану репарации, которые, по самым скромным подсчетам, составляют сотни миллиардов долларов.

– Может стоит включить вопрос репараций в обсуждаемый с Армений мирный договор?

– Вы совершенно правы, и я уверен, что этот вопрос должен стать одним из главных положений обсуждаемого мирного договора, без решения которого не может быть восстановлено доверие между сторонами и решены другие вопросы постконфликтного урегулирования. Уверен, что азербайджанская сторона в ближайшее время предпримет необходимые шаги для восстановления справедливости в этом деле.

Рауф Насиров