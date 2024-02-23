В Госдуме отреагировали на сближение Армении и Франции: «Поставят страну на грань существования»

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В Госдуме ревниво отреагировали на сближение Армении и Франции.

«Французские советники, вместе с тысячами сотрудников посольства США в Ереване, доведут Армению до полной нищеты, а может поставят страну на грань существования. Париж долгое время доил половину Африки, пока там не опомнились и французских военных советников не повыгоняли с позором», – заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев.

Журавлев также охарактеризовал решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна заморозку участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности как «приступ смелости».

«Похоже, что именно с этим фактом связан очередной приступ «смелости» у Пашиняна, который вдруг решил приостановить участие Армении в ОДКБ. Ясно, что он давно уже ориентируется на страны НАТО, только вот почему-то урегулировать отношения Баку и Еревана все время приходилось Москве».