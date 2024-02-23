В Госдуме отреагировали на сближение Армении и Франции: «Поставят страну на грань существования» |
Хикмет Гаджиев: Армения до сих пор не извинилась за геноцид в Ходжалы |
Российские источники: Франция будет снабжать Армению разведданными по Азербайджану, Ирану, России и Турции |
Армения устроила новую провокацию, ВС Азербайджана ответили необычным образом: что известно |
Кремль отреагировал на заявления Пашиняна |
Политолог Марков: Это подготовка к изгнанию российской военной базы из Гюмри |
Франция заявила о готовности предоставить Армении системы ПВО малой, средней и большой дальности |
«Карабах» получит 1,2 млн евро от УЕФА |
Байден анонсировал ввод санкций против Путина из-за смерти Навального |
Главное Политика

В Госдуме отреагировали на сближение Армении и Франции: «Поставят страну на грань существования»

В Госдуме отреагировали на сближение Армении и Франции: "Поставят страну на грань существования"

В Госдуме ревниво отреагировали на сближение Армении и Франции.

«Французские советники, вместе с тысячами сотрудников посольства США в Ереване, доведут Армению до полной нищеты, а может поставят страну на грань существования. Париж долгое время доил половину Африки, пока там не опомнились и французских военных советников не повыгоняли с позором», – заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Алексей Журавлев.

Журавлев также охарактеризовал решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна заморозку участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности как «приступ смелости».

«Похоже, что именно с этим фактом связан очередной приступ «смелости» у Пашиняна, который вдруг решил приостановить участие Армении в ОДКБ. Ясно, что он давно уже ориентируется на страны НАТО, только вот почему-то урегулировать отношения Баку и Еревана все время приходилось Москве».

Теги:
Из этой рубрики
Эльдар Намазов – «Минвалу»: Вопрос репараций должен быть включен в мирный договор между Азербайджаном и Армений
Политика

Эльдар Намазов – «Минвалу»: Вопрос репараций должен быть включен в мирный договор между Азербайджаном и Армений

2024/02/23, 20:13
В Госдуме отреагировали на сближение Армении и Франции: "Поставят страну на грань существования"
Политика

В Госдуме отреагировали на сближение Армении и Франции: «Поставят страну на грань существования»

2024/02/23, 19:44
Москва ждет исчерпывающих разъяснений от Еревана
Политика

Москва ждет исчерпывающих разъяснений от Еревана

2024/02/23, 18:21
Французский «петух» натравил свою «несушку» на Баку: переговоры снова на грани срыва
Политика

Французский «петух» натравил свою «несушку» на Баку: переговоры снова на грани срыва

2024/02/23, 14:50
МИД отреагировал на обвинения Пашиняна
Политика

МИД отреагировал на обвинения Пашиняна

2024/02/23, 14:37
Депутат: Люди в Елисейском дворце хотят превратить Армению в Сирию
Политика

Депутат: Люди в Елисейском дворце хотят превратить Армению в Сирию

2024/02/23, 11:46
Послевкусие мюнхенского триумфа
Политика

Послевкусие мюнхенского триумфа

2024/02/22, 23:46
Посольство России опротестовало высказывания Байдена о Путине
Политика

Посольство России опротестовало высказывания Байдена о Путине

2024/02/22, 23:40
Эрсин Татар поблагодарил Ильхама Алиева
Политика

Эрсин Татар поблагодарил Ильхама Алиева

2024/02/22, 23:12