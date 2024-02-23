Омбудсмен обратилась к международным организациям по поводу массового захоронения в Ходжалы

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Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева обратилась к международным организациям по поводу обнаруженного в Ходжалы массового захоронения.

Об этом сообщили в Аппарате уполномоченного по правам человека (омбудсмена).

В обращении говорится, что обнаруживаемые на освобожденных от оккупации территориях массовые захоронения выявляют следы военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных Арменией против азербайджанцев во время Первой Карабахской войны.

«21 февраля этого года в городе Ходжалы во время земляных работ, проводимых в рамках масштабных восстановительно-строительных работ, было обнаружено очередное место массового захоронения. Тот факт, что найденные там человеческие останки со связанными руками в основном принадлежат женщинам и детям, убитым в результате пыток, свидетельствует о политике ненависти и геноцида, проводимой Арменией против азербайджанцев, о преступлениях, совершенных ею против человечества», – говорится в обращении.