В Госдуме отреагировали на сближение Армении и Франции: «Поставят страну на грань существования» |
Хикмет Гаджиев: Армения до сих пор не извинилась за геноцид в Ходжалы |
Российские источники: Франция будет снабжать Армению разведданными по Азербайджану, Ирану, России и Турции |
Армения устроила новую провокацию, ВС Азербайджана ответили необычным образом: что известно |
Кремль отреагировал на заявления Пашиняна |
Политолог Марков: Это подготовка к изгнанию российской военной базы из Гюмри |
Франция заявила о готовности предоставить Армении системы ПВО малой, средней и большой дальности |
«Карабах» получит 1,2 млн евро от УЕФА |
Байден анонсировал ввод санкций против Путина из-за смерти Навального |
Главное Общество

Омбудсмен обратилась к международным организациям по поводу массового захоронения в Ходжалы

Омбудсмен обратилась к международным организациям по поводу массового захоронения в Ходжалы

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Сабина Алиева обратилась к международным организациям по поводу обнаруженного в Ходжалы массового захоронения.

Об этом сообщили в Аппарате уполномоченного по правам человека (омбудсмена).

В обращении говорится, что обнаруживаемые на освобожденных от оккупации территориях массовые захоронения выявляют следы военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных Арменией против азербайджанцев во время Первой Карабахской войны.

«21 февраля этого года в городе Ходжалы во время земляных работ, проводимых в рамках масштабных восстановительно-строительных работ, было обнаружено очередное место массового захоронения. Тот факт, что найденные там человеческие останки со связанными руками в основном принадлежат женщинам и детям, убитым в результате пыток, свидетельствует о политике ненависти и геноцида, проводимой Арменией против азербайджанцев, о преступлениях, совершенных ею против человечества», – говорится в обращении.

Теги:
Из этой рубрики
Землетрясение на Каспии
Общество

Землетрясение на Каспии

2024/02/23, 20:26
Брат певицы Айбениз Гашимовой обманул семьи шехидов и инвалидов на 20 тыс. манатов
Общество

Брат певицы Айбениз Гашимовой обманул семьи шехидов и инвалидов на 20 тыс. манатов

2024/02/23, 20:12
Омбудсмен обратилась к международным организациям по поводу массового захоронения в Ходжалы
Общество

Омбудсмен обратилась к международным организациям по поводу массового захоронения в Ходжалы

2024/02/23, 19:29
В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500
Общество

В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500

2024/02/23, 18:38
Хикмет Гаджиев: Армения до сих пор не извинилась за геноцид в Ходжалы
Общество

Хикмет Гаджиев: Армения до сих пор не извинилась за геноцид в Ходжалы

2024/02/23, 18:06
Задержан лже-сотрудник MIDA
Общество

Задержан лже-сотрудник MIDA

2024/02/23, 18:00
Депутат предложил увеличить штраф за ложный вызов "Скорой помощи"
Общество

Депутат предложил увеличить штраф за ложный вызов «Скорой помощи»

2024/02/23, 17:12
Прокуратура показала кадры с массового захоронения в Ходжалы (фото)
Общество

Прокуратура показала кадры с массового захоронения в Ходжалы (фото)

2024/02/23, 16:33
Минздрав организовал в Физули акцию по пропаганде здорового образа жизни среди детей
Общество

Минздрав организовал в Физули акцию по пропаганде здорового образа жизни среди детей

2024/02/23, 16:20