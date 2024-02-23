В Азербайджане планируется сократить число муниципалитетов до 500

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В Азербайджане муниципалитеты сел с числом домов менее 1 000 будут объединены.

Это нашло отражение в поправке к закону «Об объединении, разделении, упразднении муниципальных образований и их деятельности».

Согласно проекту, муниципалитеты сел с числом домов менее 1 000 будут упразднены и созданы более крупные муниципалитеты.

Тем самым число муниципалитетов в Азербайджане будет сокращено до 500.

В настоящее время в стране насчитывается 1 605 муниципалитетов.

Напомним, что по представлению президента Азербайджана Ильхама Алиева в Милли Меджлис внесен законопроект «Об объединении, разделении, упразднении муниципальных образований и их деятельности».