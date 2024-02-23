Москва ждет исчерпывающих разъяснений от Еревана

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Россия ожидает исчерпывающих разъяснений от Армении по двусторонним каналам по поводу того, что означают слова премьер-министра республики Никола Пашиняна о заморозке участия Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявили ТАСС в МИД РФ.

«Ожидаем исчерпывающих разъяснений по двусторонним каналам на предмет того, что же в действительности стоит за высказываниями Никола Пашиняна по поводу заморозки участия Армении в Договоре о коллективной безопасности и в самой организации», – заявили в дипведомстве.

Москва, как отметили в МИД РФ, исходит из того, что Армения продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ – со всеми вытекающими из этого статуса правами и обязательствами.

«При этом с сожалением констатируем, что динамика участия Еревана в мероприятиях организации снизилась, что явно не отвечает интересам дружественного армянского народа и задачам обеспечения безопасности страны. Надеемся, что в Ереване придут к пониманию того, что имеющиеся озабоченности должны обсуждаться и устраняться в спокойном, доверительном диалоге, а не путем их будирования в публичном пространстве», – констатировали в министерстве.

Там подчеркнули, что Россия «категорически не приемлет упреки армянских властей насчет якобы невыполнения ОДКБ своего мандата и обязательств по отношению к Еревану в ходе известных событий в регионе, произошедших в 2021 и 2022 годах».

«Напомним, что в сентябре 2022 года по просьбе армянской стороны была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия Секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам было подготовлено решение Совета коллективной безопасности ОДКБ о развертывании в Армении мониторинговой миссии. Не наша вина и не вина других членов организации, что данное сбалансированное решение, предусматривавшее также оказание военно-технической помощи республике и ряд других мер, было под надуманными предлогами отвергнуто ее властями. Более того, взамен Ереван демонстративно предпочел пригласить псевдонаблюдателей из ЕС – всем известные факты говорят сами за себя и не оставляют сомнений в нулевой эффективности их работы», – указали на Смоленской площади.