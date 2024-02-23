Хикмет Гаджиев: Армения до сих пор не извинилась за геноцид в Ходжалы

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Армения несет ответственность за совершенный в Ходжалы геноцид.

Об этом в социальной сети Х написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Сегодня было обнаружено еще одно массовое захоронение в Ходжалы. Возможно, это справедливость свыше, что в годовщину Ходжалинского геноцида, совершенного 26 февраля 1992 года, были найдены останки этих безымянных и невинных жертв. Их личность будет установлена с помощью анализа ДНК», – написал Гаджиев.

Помощник президента отметил, что в результате военной агрессии Армении в начале 90-х годов около 4000 азербайджанцев считаются пропавшими без вести: «Армения отказывается предоставить информацию о местонахождении массовых захоронений, в которых покоятся убитые мирные граждане Азербайджана. Каждое противоправное деяние государства влечет за собой его ответственность по международному праву. Армения до сих пор не извинилась перед государством и народом Азербайджана за 30-летнюю военную оккупацию его земель и особенно за геноцид, сотворенный в Ходжалы».