Во Флориде детям запретят пользоваться соцсетями

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Законодатели американского штата США Флориды представили законопроект, запрещающий жителям штата в возрасте до 16 лет регистрироваться в любых социальных сетях. Об этом сообщает портал Tech Xplore со ссылкой на данные информагентства Agence France-Presse (AFP).

По словам авторов инициативы, она призвана защитить психическое здоровье детей от интернет-зависимости и других опасностей, включая онлайн-травлю, домогательства и склонение к сведению счетов с жизнью.

Законопроект был одобрен Сенатом штата и возвращен в Палату представителей Флориды, где его поддержало подавляющее большинство: 107 голосов за и лишь семь — против.

Теперь постановление должен одобрить губернатор Флориды Рон ДеСантис. Глава штата ранее высказывался в поддержку подобных инициатив, но также отмечал, что родители должны сохранить право разрешать своим детям пользоваться онлайн-платформами.

Если постановление будет одобрено, социальным сетям придется заблокировать уже существующие аккаунты подростков из Флориды и запретить им создавать новые до наступления 16-летия.