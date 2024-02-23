Задержан лже-сотрудник MIDA

275 Просмотров

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана задержали и привлекли к уголовной ответственности Мирдамеда Азизова, сообщает Minval.az.

Последний, представившись должностным лицом Государственного агентства жилищного строительства (MIDA), пообещал гражданам предоставить жилье на льготных условиях. Лицам, обратившимся к нему по поводу приобретения квартир, Азизов предоставил поддельные документы, и таки образом завладел крупной суммой денежных средств. В связи с этим Азизов привлечен к ответственности по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением значительного ущерба) и 310 (присвоение полномочий должностного лица), в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по уголовному делу продолжается предварительное расследование.

Граждан, пострадавших в результате аферы Азизова, просят обратиться в колл-центр “961” Генеральной прокуратуры, контакт-центр “161-горячая линия” Главного управления по противодействию коррупции при Генеральном прокуроре, а также на их страницы в социальных сетях.