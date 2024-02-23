Украина направила ноту Польше

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Посольство Украины в Польше направило официальную ноту польским органам власти с требованием привлечь к ответственности причастных к рассыпанию украинского зерна. Об этом в своем Facebook cообщил посол Украины в Варшаве Василий Зварич.

«Безнаказанность неприемлема. Преступники, которые попирают и уничтожают чужое имущество, должны предстать перед законом», — заявил дипломат.

Он отметил, что Польша является правовым государством. В связи с этим она «должна действовать в таких случаях решительно и бескомпромиссно», подчеркнул Зварич.