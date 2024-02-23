Дания и Украина подписали соглашение о безопасности на 10 лет

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между странами. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Игорь Жовква в Facebook.

«Очередное соглашение по безопасности Украины. Отныне и с Данией. Сегодня во Львове президент Украины и премьер-министр Дании подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Данией», – написал он.

Жовква отметил, что Дания стала первой страной, не являющейся членом G7, с которой подписан такой документ. Он также сказал, что «в 2024 году военная поддержка Дании Киеву составит не менее €1,8 млрд». «Кроме того, датский Фонд в поддержку Украины выделил €8,5 млрд на поддержку нашего государства в 2023-2028 годах», – отметил замглавы офиса президента. В документе, сообщил Жовква, помимо прочего, закреплено предоставление Данией высокотехнологичной военной помощи: беспилотников, средств связи, радаров и так далее. «Дания будет оказывать поддержку Украине в течение 10 лет срока действия соглашения с возможностью его продления по соглашению сторон», подытожил чиновник.

16 февраля аналогичное соглашение Украина подписала с Францией.