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Депутат предложил увеличить штраф за ложный вызов «Скорой помощи»

Депутат предложил увеличить штраф за ложный вызов "Скорой помощи"

В Милли Меджлисе предложили увеличить штраф за ложный вызов скорой медицинской помощи.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса заявила депутат Малахат Ибрагимгызы, сообщает АПА.

«Из 3 000 поступающих в сутки обращений примерно 1 000 – ложные. Сегодня в стране наблюдается рост числа случаев инфекционных заболеваний. Врачи «скорой» теряют время на эти вызовы. Согласно статье 564 Кодекса об административных проступках, штраф за заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб составляет 100 манатов. Предлагаю увеличить сумму штрафа», – сказала она.

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Депутат предложил увеличить штраф за ложный вызов «Скорой помощи»

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