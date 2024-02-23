Лига конференций: известен соперник «Фенербахче»

В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка Лиги конференций.
Как сообщает Apasport.az, по итогам жеребьевки определился соперник представителя Турции в еврокубках «Фенербахче». Турецкий клуб встретится в 1/8 финала с бельгийской командой «Юнион Сент-Жулиаз».
Лига конференций
1/8 финала
«Серветт» (Швейцария) – «Виктория» (Чехия)
«Аякс» (Нидерланды) – «Астон Вилла» (Англия)
«Мольде» (Норвегия) – «Брюгге» (Бельгия)
«Юнион Сент-Жулиаз» (Бельгия) – «Фенербахче» (Турция)
«Динамо» (Загреб, Хорватия) – ПАОК (Греция)
«Штурм» (Австрия) – «Лилль» (Франция)
«Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Фиорентина» (Италия)
«Олимпиакос» (Греция) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)