Лига конференций: известен соперник «Фенербахче»

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В Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка Лиги конференций.

Как сообщает Apasport.az, по итогам жеребьевки определился соперник представителя Турции в еврокубках «Фенербахче». Турецкий клуб встретится в 1/8 финала с бельгийской командой «Юнион Сент-Жулиаз».

Лига конференций

1/8 финала

«Серветт» (Швейцария) – «Виктория» (Чехия)

«Аякс» (Нидерланды) – «Астон Вилла» (Англия)

«Мольде» (Норвегия) – «Брюгге» (Бельгия)

«Юнион Сент-Жулиаз» (Бельгия) – «Фенербахче» (Турция)

«Динамо» (Загреб, Хорватия) – ПАОК (Греция)

«Штурм» (Австрия) – «Лилль» (Франция)

«Маккаби» (Хайфа, Израиль) – «Фиорентина» (Италия)

«Олимпиакос» (Греция) – «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль)