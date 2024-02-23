Искандарян: Значение поставок французского вооружения преувеличено

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Значение поставок французского вооружения для Армении преувеличено. Об этом сказал политолог, директор Института Кавказа Александр Искандарян.

«Оружие дают, я бы не сказал, что это сверхъестественное количество и что это то оружие, которое спасет вообще все на свете. Вообще для того, чтобы воспринять оружие, нужна еще и армия, которая может воспользоваться теми преимуществами, которая дает та или иная армия. Значимость французского вооружения на сегодняшний день очень сильно преувеличено», – сказал Искандарян в интервью News am.

Он отметил, что просто поставками вооружения, тем более в таком количестве и такого назначения, вряд ли получится обеспечить безопасность Армении.