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Нетаньяху представил план послевоенного устройства Газы

Нетаньяху представил план послевоенного устройства Газы

Армия Израиля продолжит войну до достижения ее целей: уничтожения палестинского ХАМАС и «Исламского джихада», возвращения похищенных и предотвращения угрозы, исходящей из сектора Газа. Об этом говорится в плане послевоенного устройства, который представил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Документ опубликовал в телеграм-канале его советник Дмитрий Гендельман.

В частности, план Нетаньяху включает меры на переходный период и на долгосрочную перспективу.

Так, во время переходного периода в сфере безопасности Израиль сохранит оперативную свободу действий во всем секторе Газа, а созданная вдоль границ зона безопасности сохранится до тех пор, пока в ней будет необходимость. Также Израиль после победы над ХАМАС установит «южный заслон» на границе Газы с Египтом, чтобы исключить повторное усиление террористических группировок в секторе Газа. Этот заслон по возможности хотят осуществлять в сотрудничестве с Египтом и США, чтобы предотвратить контрабанду из Египта.

План Нетаньяху также предусматривает сохранение военного контроля Израиля над всей территорией региона и демилитаризацию сектора Газа.

В гражданской сфере Израиль будет проводить «дерадикализацию» Газы, включая все религиозные институты и образование.

В долгосрочной перспективе после победы в войне Израиль продолжит противостоять одностороннему признанию палестинского государства. В плане Нетаньяху поясняется, что такое признание стало бы наградой для террористов и исключило бы любые варианты мирного урегулирования конфликта в будущем.

Также страна отвергает международный диктат в вопросе постоянного урегулирования вражды с палестинцами. Решать этот вопрос Израиль согласится только путем переговоров, а не ультиматумов в свой адрес.

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