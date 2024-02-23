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Прокуратура показала кадры с массового захоронения в Ходжалы (фото)

Прокуратура показала кадры с массового захоронения в Ходжалы (фото)

В центре города Ходжалы (рядом с бывшей ковровой фабрикой) во время строительно-восстановительных работ было обнаружено массовое захоронение. Информация об этом поступила в Генеральную прокуратуру республики 21 февраля, сообщает Minval.az.

Командированные на место происшествия сотрудники Генеральной прокуратуры совместно с сотрудниками Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, Национальной Академии Наук Азербайджана, Государственной комиссии по делам пленных, пропавших без вести и заложников, а также с представителями Бакинского офиса Международного Комитета Красного Креста изъяли фрагменты костей, обнаруженные при осмотре места и выполнили другие необходимые процессуальные действия.

В результате проведенных действий было установлено, что обнаруженные на территории человеческие останки принадлежат как минимум 4 лицам (1 из них, предположительно, принадлежит несовершеннолетнему, то есть 4-5-летнему ребенку). Выяснилось, что они подвергались пыткам, были связаны веревкой. Захоронение жертв было сделано не менее 25 лет назад.

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