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Около 15 000 украинских беженцев в Великобритании стали бездомными

Около 15 000 украинских беженцев в Великобритании стали бездомными

Не менее 15 тыс. украинских беженцев лишились крова в Великобритании, что составляет примерно 7,5% от их общего числа. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные министерства регионального развития и жилищного строительства.

В настоящий момент в Великобритании для украинцев действует так называемая спонсорская схема получения убежища: для этого им необходимо иметь на руках приглашение от физических лиц, благотворительных организаций или общин, которые гарантируют беженцам свой кров или же оплату им отдельного жилья. При этом британцам, которые принимают у себя беженцев, правительство выплачивает 350 фунтов ($445) в месяц. Эта сумма увеличивается до 500 фунтов ($635) в месяц по прошествии первого года содержания британскими семьями украинских беженцев.

В рамках этой программы в королевство перебрались около 130 тыс. украинцев. В частности, свой кров украинским беженцам предоставили глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон и министр обороны Грант Шэппс. Собеседники The Daily Telegraph отметили, что многие украинские беженцы становятся бездомными, поскольку спонсоры берут на себя обязательство предоставлять жилье лишь в течение шести месяцев, а дальше могут действовать по своему усмотрению.

Помимо спонсорской схемы, Соединенное Королевство запустило программу воссоединения семей, чтобы в страну могли приехать родственники тех украинцев, которые проживали на территории Великобритании еще до начала российской спецоперации. Ею воспользовались более 70 тыс. граждан Украины. 19 февраля эта схема была отменена. Изначально обе схемы предполагали выдачу виз украинским беженцам сроком на три года. На этой неделе было объявлено о продлении их действия еще на 18 месяцев

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