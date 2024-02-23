МИД отреагировал на обвинения Пашиняна

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Необоснованные обвинения, вновь выдвинутые против Азербайджана премьер-министром Армении Николом Пашиняном в интервью французскому телеканалу France 24, намеренно создают напряженность в регионе и направлены на очередной подрыв мирного процесса.

Об этом говорится в сообщили МИД Азербайджана.

«Такие заявления Армении после последней встречи между лидерами, проведенной по инициативе канцлера Германии, и выбор для этого в качестве места именно Франции, являются неуважением к усилиям Германии со стороны Армении, что расценивается как показатель продолжающегося негативного влияния Франции на мирный процесс», – говорится в информации.

«Такие заявления Армении после последней встречи между лидерами, проведенной по инициативе канцлера Германии, и выбор для этого в качестве места именно Франции, являются неуважением к усилиям Германии со стороны Армении, что расценивается как показатель продолжающегося негативного влияния Франции на мирный процесс», – говорится в информации.