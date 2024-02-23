Армения устроила новую провокацию, ВС Азербайджана ответили необычным образом: что известно |
Кремль отреагировал на заявления Пашиняна |
Политолог Марков: Это подготовка к изгнанию российской военной базы из Гюмри |
Франция заявила о готовности предоставить Армении системы ПВО малой, средней и большой дальности |
«Карабах» получит 1,2 млн евро от УЕФА |
Байден анонсировал ввод санкций против Путина из-за смерти Навального |
Пашинян после встречи с Макроном резко раскритиковал Россию: участие в ОДКБ заморожено, а мир с Баку «немыслим» |
«Карабах» проиграл «Браге», но впервые в истории прошел в 1/8 Лиги Европы (видео) |
В Словении прошла акция памяти жертв резни в Ходжалы (фото) |
Главное Политика

МИД отреагировал на обвинения Пашиняна

МИД отреагировал на обвинения Пашиняна

Необоснованные обвинения, вновь выдвинутые против Азербайджана премьер-министром Армении Николом Пашиняном в интервью французскому телеканалу France 24, намеренно создают напряженность в регионе и направлены на очередной подрыв мирного процесса.

Об этом говорится в сообщили МИД Азербайджана.

«Такие заявления Армении после последней встречи между лидерами, проведенной по инициативе канцлера Германии, и выбор для этого в качестве места именно Франции, являются неуважением к усилиям Германии со стороны Армении, что расценивается как показатель продолжающегося негативного влияния Франции на мирный процесс», – говорится в информации.

«Такие заявления Армении после последней встречи между лидерами, проведенной по инициативе канцлера Германии, и выбор для этого в качестве места именно Франции, являются неуважением к усилиям Германии со стороны Армении, что расценивается как показатель продолжающегося негативного влияния Франции на мирный процесс», – говорится в информации.

Теги:
Из этой рубрики
МИД отреагировал на обвинения Пашиняна
Политика

МИД отреагировал на обвинения Пашиняна

2024/02/23, 14:37
Депутат: Люди в Елисейском дворце хотят превратить Армению в Сирию
Политика

Депутат: Люди в Елисейском дворце хотят превратить Армению в Сирию

2024/02/23, 11:46
Послевкусие мюнхенского триумфа
Политика

Послевкусие мюнхенского триумфа

2024/02/22, 23:46
Посольство России опротестовало высказывания Байдена о Путине
Политика

Посольство России опротестовало высказывания Байдена о Путине

2024/02/22, 23:40
Эрсин Татар поблагодарил Ильхама Алиева
Политика

Эрсин Татар поблагодарил Ильхама Алиева

2024/02/22, 23:12
Politico: Армения разрывает исторические отношения с Москвой
Политика

Politico: Армения разрывает исторические отношения с Москвой

2024/02/22, 21:48
Гафарова указала на взаимоподдержку Азербайджана и Ирака (фото)
Политика

Гафарова указала на взаимоподдержку Азербайджана и Ирака (фото)

2024/02/22, 21:23
Гафарова заявила об активизации исламофобских, туркофобских и азербайджанофобских сил (фото)
Политика

Гафарова заявила об активизации исламофобских, туркофобских и азербайджанофобских сил (фото)

2024/02/22, 21:20
Фидан обсудил с Лавровым положение дел на Южном Кавказе: детали (фото, видео)
Политика

Фидан обсудил с Лавровым положение дел на Южном Кавказе: детали (фото, видео)

2024/02/22, 21:04