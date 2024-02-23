Французский «петух» натравил свою «несушку» на Баку: переговоры снова на грани срыва

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В ходе своего интервью France 24 премьер-министр Армении Никол Пашинян изображал «зайца во хмелю» из известной басни Михалкова. Беседа оказалась беспрецедентной по агрессивности и количеству обид и претензий, прежде всего, к Азербайджану. «Шашлычный недофюрер», который всего несколько дней назад в ходе переговоров с Ильхамом Алиевым и Олафом Шольцем заверял в своей готовности работать над мирным договором, теперь назвал мир между Азербайджаном и Арменией «немыслимым» – после «событий на границе», и вообще такие-секие азербайджанцы называют Армению «Западным Азербайджаном».

Высказался и по поводу связей с Россией. Хотя и назвал свои отношения с Путиным «институциональными», тем не менее важно изрёк, что вопрос продления пребывания российской военной базы в Армении «не находится на повестке дня», а участие страны в деятельности ОДКБ «заморожено». В самом ОДКБ, правда, уже отметили, что никакого заявления от Армении о приостановке членства в организации не получали.

При этом совсем недавно Никол Пашинян, в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, заверял, будто бы он всей душой готов к работе над мирным договором. Члены его команды даже синхронно с визитом своего шефа в Париж что-то заявляли о подготовке следующих встреч на уровне МИД. Так как же это сочетается с заявлениями Пашиняна в стиле «мир немыслим»?

Особенно с ремарочкой, что «немыслим» он, дескать, после событий на границе? На границе, если кто забыл, обострение началось с того, что АРМЯНСКИЙ снайпер стрелял по азербайджанскому пограничнику. На Баграмяна, 26 реально полагали, что это останется без последствий? В таком случае они слишком плохо знают Азербайджан.

Вряд ли обещанные радары ПВО и бинокли так воодушевили Никола Воваевича. Судя по всему, Эммануэль Макрон все же дал Пашиняну некие «гарантии», отчего «варчапета» во всех смыслах понесло. Причем не только на словах —синхронно с визитом Пашиняна в Париж и министра обороны Франции Лекорню в Ереван армянские военные вновь обстреляли азербайджанские позиции. И за новый виток напряжённости ответственность уже несет и Франция. Где слишком уж воодушевили Армению. И неважно, понимали ли при этом в Париже степень ее безответственности — любая уважающая страна должна понимать, кому дает обещания и предоставляет оружие. И некомпетентность разведки здесь точно – не оправдание.

Не станем интересоваться, учёл ли Никол Пашинян уроки Грузии и Украины,и задумался ли о том, стоит ли вообще верить французским гарантиям. Торжественная встреча в Елисейском дворце, перезахоронение в парижском Пантеоне останков Мисака Манушяна под армянский дудук – все это произвело на премьер-министра Армении неизгладимое впечатление. Настолько, что он окончательно сорвался с катушек. Понятно, что его заявление наносит серьёзнейший удар по позитивным «подвижкам» в Мюнхене, достигнутым в ходе встречи Алиев – Шольц – Пашинян. Причём мирный процесс Армения срывает опять-таки по «наводке» Эммануэля Макрона, которому ну очень не по душе стабилизация ситуации на Южном Кавказе. Франция желала бы сохранить здесь нестабильность, чтобы, играя на конфликте, укрепляться в регионе. Не говоря о том, что активность Шольца вызывает у Макрона элементарную ревность. И он решил действовать исподтишка, спустив с цепи Пашиняна.

В том же контексте следует рассматривать и «наскоки» Никола Воваевича на Россию. И дело не только в том, что армянский премьер смертельно обижен на Россию за то, что там не стали воевать за армянские территориальные «хотелки». Скорее можно предположить, что те «гарантии», которые обещал Пашиняну Макрон, по-настоящему «включить» обещали именно после окончательного размежевания Армении и России. И в результате Пашинян опять принялся играть в «развод к ногам» — тут и приостановка деятельности в ОДКБ, и обещание не продлевать срок пребывания базы РФ в Гюмри (которая там находится по крайней мере до 2044 года, и как за это время изменится ситуация, неизвестно), и запоздалая обида за то, что россияне на территории Армении задержали (по словам Пашиняна, «выкрали») своего гражданина, обвиняемого в дезертирстве. В СМИ даже закинули утечку, будто бы российские пограничники в скором времени покинут ереванский международный аэропорт «Звартноц».

Более того, в экспертном сообществе говорят и о планах Еревана и Парижа заменить российскую базу в Армении, на вывод которого намекает «шашлычный премьер», на французскую. Во всяком случае, такими сведениями располагает иранская разведка, и Иран по этому поводу уже заметно обеспокоен.

И вот здесь уже свои красные линии надо провести нам. Азербайджан, как и прежде, будет жёстко отвечать на любые провокации на границе и посягательство на свою территорию и своих солдат. Что же до геополитических игр Никола Пашиняна, Эммануэля Макрона и компании, то наша страна никогда не стремилась встревать в чужие разборки. И не станет выступать инструментом чьей-то команды и сейчас. Пытается ли Пашинян предать своих традиционных союзников в Москве и Тегеране и броситься в объятия Парижа, или же, наоборот, обманывает Париж, но в решающий момент всё равно переметнется к России и Ирану – пусть этим разбираются в Париже, в Москве и в Тегеране.

А мы запасаемся попкорном. И держим порох сухим.

Отдел политики Minval.az