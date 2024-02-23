Беспилотники «Хезболлах» ударили по израильскому военному штабу

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Беспилотные летательные аппараты шиитской милиции «Хезболлах» атаковали штаб израильских войск в городе Кирьят-Шмона, расположенном в 2,5 км от границы с Ливаном. Об этом говорится в размещенном в Telegram-канале заявлении формирования.

«Наши бойцы применили два ударных беспилотника, которые поразили штаб оккупационных сил в Кирьят-Шмоне, – отмечается в тексте. – Эта операция была проведена в ответ на бомбардировки мирных ливанских селений авиацией противника».

Со стороны израильского командования пока не последовало комментариев по поводу атаки БПЛА на военный объект.