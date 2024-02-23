Армения устроила новую провокацию, ВС Азербайджана ответили необычным образом: что известно

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23 февраля в 05.50 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Юхары Шорджа Басаркечарского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Еллиджа Кяльбаджарского района.

Подразделениями азербайджанской армии не было предпринято никаких ответных мер, чтобы не нагнетать ситуацию и обеспечить стабильность на условной границе двух стран, сообщили в Минобороны Азербайджана.

«Призываем военное руководство Армении не допускать подобных провокаций, направленных на выход ситуации из-под контроля и нарушение стабильности, царившей в последние пять месяцев на условной границе, а совершающие эти действия должны быть выявлены и наказаны», – говорится в заявлении оборонного ведомства.