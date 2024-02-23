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В Германии частично легализуют каннабис для личного употребления

В Германии частично легализуют каннабис для личного употребления

Нижняя палата парламента Германии сегодня проголосует за законопроект, который легализует каннабис для личного употребления.

Согласно закону, немцы смогут хранить и выращивать марихуану для личного использования уже с 1 апреля. Законопроект поддержан коалиционным правительством Германии — левоцентристская СДПГ, СвДП и Зелёные. Это сделает Германию третьей страной в Европе, легализовавшей наркотик для личного использования, каннабис будет исключен из официального списка запрещенных веществ. Взрослым можно будет разрешено иметь при себе до 25 г вещества.

Министр здравоохранения Карл Лаутербах заявил, что эта мера позволит отвоевать рынок у драгдиллеров, которые поставляют каннабис примерно 7 миллионам немцам, употребляющим вещество.

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