Политолог Марков: Это подготовка к изгнанию российской военной базы из Гюмри

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Никол Пашинян и Эммануэль Макрон, по сути, заговор составили с целью изгнать Россию с Южного Кавказа и создать французские военные базы на Южном Кавказе. Об этом заявил политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Армения замораживает своё членство в ОДКБ, об этом заявил глава Армении Пашинян. Пашинян также заявил, что российские военные похищают российских граждан в Армении и прячут их на российской военной базе в Гюмри. Это подготовка к изгнанию российской военной базы из Гюмри, которая была создана ещё в 19 веке, когда там и Армении не было. Пашинян заявил это на французском ТВ после переговоров с Макроном. Это предательство России руководством Армении.

Пашинян и Макрон по сути заговор составили с целью изгнать Россию с Южного Кавказа и создать французские военные базы на Южном Кавказе. Главным другом России на Южном Кавказе становится Азербайджан», – написал он в своем телеграм-канале.