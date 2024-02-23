Ужесточены наказания за домашнее насилие

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За нарушение законодательства о предупреждении бытового насилия ужесточаются наказания, будет применяться административный арест. Это нашло отражение в предложенной поправке к Кодексу об административных проступках, которая была вынесена на обсуждение на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса, сообщает Minval.az.

Так, согласно действующему в настоящее время кодексу, применение незаконных ограничений экономического характера на бытовой почве, то есть лишение лицом другого лица имущества, доходов, находящихся в его собственности, распоряжении или пользовании, создает экономическую зависимость, влечет наложение штрафа в размере от ста до трехсот манатов за действия, направленные на поддержание или злоупотребление такой зависимостью.

За психическое насилие на бытовой почве, то есть действия, направленные на умышленное оказание психического давления лицом на другого человека или создание невыносимых психических условий, налагается штраф в размере от трехсот до пятисот манатов.

Согласно проекту, за повторное совершение вышеуказанных ошибок лицом, получившим административное взыскание, в течение одного года со дня вступления в силу постановления об административном взыскании налагается штраф в размере от пятисот до семисот манатов, либо, по обстоятельствам дела, общественные работы на срок от шестидесяти до ста часов или на срок до пятнадцати дней с учетом личности будет применяться административный арест.

Кроме того, устанавливается ответственность за неисполнение лицом, совершившим домашнее насилие, письменного предупреждения о недопустимости повтора домашнего насилия или за непредставление потерпевшему краткосрочного охранного ордера. За это должностные лица будут оштрафованы на сумму от трехсот до пятисот манатов.

Законопроект также определяет порядок оказания бесплатной юридической помощи жертвам домашнего насилия. Согласно проекту, при требовании ребенка, ставшего жертвой сексуального или физического насилия или его законного представителя, или лица, ставшего жертвой домашнего насилия, орган, осуществляющий уголовный процесс, должен обеспечить участие адвоката в уголовном процессе для оказания бесплатной юридической помощи ребенку, ставшему жертвой сексуального насилия или физического насилия, или лицу, ставшему жертвой домашнего насилия.

Также потерпевший будет иметь право на бесплатную юридическую помощь по уголовному делу о домашнем насилии в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом. При оказании бесплатной юридической помощи лицу, пострадавшему от домашнего насилия, сумма гонорара, подлежащего уплате адвокату, будет включена в судебные издержки.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.