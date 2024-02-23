Гендерное равенство будет преподаваться в школах

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Расширяются превентивные меры в отношении домашнего насилия. Этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону” О предупреждении домашнего насилия», которая была рассмотрена на сегодняшнем заседании Милли меджлиса, сообщает Minval.az.

Согласно проекту, содержание соответствующих предметных и внеклассных занятий, проводимых на уровне общего, профессионального, среднего специального и высшего образования, будет включать темы взаимоуважения, взаимопомощи, ненасильственного разрешения споров, гендерного равенства и межличностных отношений с учетом возрастных особенностей обучающихся.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.