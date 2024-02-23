Зеленский: Украина готовит новое контрнаступление, Россию «ждут сюрпризы»

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Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявил, что не хочет заключать с Россией соглашения, подобные Минским.

Зеленский считает, что окончание войны зависит не от украинцев. По его словам, мир не готов к поражению России в военном конфликте, а также к последующим за этим изменениям в стране.

Он также сообщил, что Украина готовит новое контрнаступление, целью которого будет развитие успеха ВСУ в Черном море. Он не стал углубляться в детали контрнаступления, но отметил что Россию «ждут сюрпризы».