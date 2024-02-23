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Депутат: Люди в Елисейском дворце хотят превратить Армению в Сирию

Депутат: Люди в Елисейском дворце хотят превратить Армению в Сирию

Люди в Елисейском дворце хотят превратить Армению в Сирию». Об этом заявил депутат Милли Меджлиса Сахиб Алиев на сегодняшнем заседании парламента, сообщает Minval.az.

Депутат отметил, что приглашение премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Париж сразу после встречи лидеров Азербайджана и Армении в Мюнхене, а затем прибытие в Армению министра обороны Франции является подтверждением сказанного. Президент Франции Эммануэль Макрон считает встречу лидеров Азербайджана и Армении в Мюнхене без посредников забитым голом и поэтому хочет снова дестабилизировать ситуацию в регионе.

Депутат также отметил, что поручение заморозить деятельность Армении в ОДКБ дал Еревану президент Франции Макрон.

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