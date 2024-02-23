«Есть опасения»: Европарламент обсудит резолюцию о либерализации визового режима с Арменией

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Европарламент на следующей неделе обсудит резолюцию о либерализации визового режима с Арменией на пленарном заседании.

В интервью госагентству «Арменпресс», депутат Европарламента от Германии Виола фон Крамон сказала, что им очень хотелось бы, чтобы «Армения в какой-то момент стала частью Европейского Союза», и сейчас есть шанс к продвижению как в вопросе либерализации виз, так и рынков.

При этом в некоторых странах ЕС есть опасения насчет Армении, призналась фон Крамон, посоветовав армянским дипломатам убедить сомневающихся.