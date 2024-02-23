Байден анонсировал ввод санкций против Путина из-за смерти Навального |
Пашинян после встречи с Макроном резко раскритиковал Россию: участие в ОДКБ заморожено, а мир с Баку «немыслим» |
«Карабах» проиграл «Браге», но впервые в истории прошел в 1/8 Лиги Европы (видео) |
В Словении прошла акция памяти жертв резни в Ходжалы (фото) |
АЖД опровергает слухи о взрыве в поезде Баку-Сумгайыт |
Ходжес советует ВСУ уничтожить Керченский мост и перерезать сухопутный коридор в Крым |
Фидан обсудил с Лавровым положение дел на Южном Кавказе: детали (фото, видео) |
Людмиле Навальной показали тело сына и потребовали тайных похорон (видео) |
Путин ответил на оскорбление Байдена (видео) |
Главное Мир

Евросоюз: Дмитрию Медведеву необходима психиатрическая помощь

Евросоюз: Дмитрию Медведеву необходима психиатрическая помощь

Зампреду Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, который заявил о необходимости захвата Киева, поскольку из этого города якобы исходит «угроза» существованию России, следует обратиться за помощью психотерапевта, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Отвечая на вопрос журналиста, он заметил, что обычно в ЕС не комментируют «странные высказывания людей, которые отчаянно пытаются привлечь к себе внимание, особенно если они вечно являются номером два».

«И хотя это замечательно, что упомянутое лицо публично транслирует свой диагноз, касающийся состояния его психического здоровья, единственное, что здесь можно сказать, — это порекомендовать консультации и помощь специалиста», — заявил Стано.

Теги:
Из этой рубрики
В ОДКБ уличили Пашиняна во лжи
Мир

В ОДКБ уличили Пашиняна во лжи

2024/02/23, 10:53
"Есть опасения": Европарламент обсудит резолюцию о либерализации визового режима с Арменией
Мир

«Есть опасения»: Европарламент обсудит резолюцию о либерализации визового режима с Арменией

2024/02/23, 10:45
Зеленский: Трамп не сможет остановить войну 24 часа, эту трагедию со мной
Мир

Зеленский: Трамп не сможет остановить войну 24 часа, эту трагедию со мной

2024/02/23, 10:41
США сегодня объявят 500 новых санкций в отношении России
Мир

США сегодня объявят 500 новых санкций в отношении России

2024/02/23, 10:26
Евросоюз: Дмитрию Медведеву необходима психиатрическая помощь
Мир

Евросоюз: Дмитрию Медведеву необходима психиатрическая помощь

2024/02/23, 09:54
Зеленский: потери ВСУ в пять раз меньше российских
Мир

Зеленский: потери ВСУ в пять раз меньше российских

2024/02/23, 09:47
Зеленский: если выборы на Украине пройдут сейчас, люди изберут меня
Мир

Зеленский: если выборы на Украине пройдут сейчас, люди изберут меня

2024/02/23, 09:25
Шойгу заявил, что у российской армии «впереди много работы»
Мир

Шойгу заявил, что у российской армии «впереди много работы»

2024/02/23, 09:04
Байден анонсировал ввод санкций против Путина из-за смерти Навального
Мир

Байден анонсировал ввод санкций против Путина из-за смерти Навального

2024/02/23, 01:11