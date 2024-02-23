Евросоюз: Дмитрию Медведеву необходима психиатрическая помощь

241 Просмотров

Зампреду Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, который заявил о необходимости захвата Киева, поскольку из этого города якобы исходит «угроза» существованию России, следует обратиться за помощью психотерапевта, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Отвечая на вопрос журналиста, он заметил, что обычно в ЕС не комментируют «странные высказывания людей, которые отчаянно пытаются привлечь к себе внимание, особенно если они вечно являются номером два».

«И хотя это замечательно, что упомянутое лицо публично транслирует свой диагноз, касающийся состояния его психического здоровья, единственное, что здесь можно сказать, — это порекомендовать консультации и помощь специалиста», — заявил Стано.