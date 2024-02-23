Зеленский: Трамп не сможет остановить войну 24 часа, эту трагедию со мной

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Дональд Трамп не сможет остановить войну в Украине за 24 часа, как обещал в случае избрания президентом США. Такое мнение высказал в интервью Fox News президент Владимир Зеленский.

«Он не может решить эту проблему, эту трагедию со мной», – сказал Зеленский. По его словам, он пригласит бывшего президента на передовую, где он «все объяснит, и он объяснит, какие у него мысли, может быть, у него есть какие-то идеи. Я не знаю.»

По мнению Зеленского, если Трамп увидит, что происходит, «я думаю, он изменит свое мнение, и мы все поймем, что в этой войне не существует двух сторон: есть только один враг, и это позиция Путина».