Шойгу заявил, что у российской армии «впереди много работы»

87 Просмотров

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск вручил государственные награды отличившимся в ходе выполнения боевых задач военнослужащим и заявил, что у российской армии впереди еще много работы, передает РИА Новости.

В церемонии награждения также принял участие начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Глава Минобороны России выразил уверенность, что эти награды не последние.

«Впереди у нас много работы. Воюете вы достойно, за это и награждены государственными наградами. Страна по достоинству оценила ваш труд, ратный труд. Только вперед, только к победе!» — сказал Шойгу.