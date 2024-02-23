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Шойгу заявил, что у российской армии «впереди много работы»

Шойгу заявил, что у российской армии «впереди много работы»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в штабе Объединенной группировки войск вручил государственные награды отличившимся в ходе выполнения боевых задач военнослужащим и заявил, что у российской армии впереди еще много работы, передает РИА Новости.

В церемонии награждения также принял участие начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Глава Минобороны России выразил уверенность, что эти награды не последние.

«Впереди у нас много работы. Воюете вы достойно, за это и награждены государственными наградами. Страна по достоинству оценила ваш труд, ратный труд. Только вперед, только к победе!» — сказал Шойгу.

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