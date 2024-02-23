Джонсон передумал давать интервью Такеру Карлсону

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Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был готов дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону о России и Украине в обмен на пожертвование в 1 миллион долларов украинским благотворительным организациям, однако, передумал, пишет The Times.

Пресс-секретарь Джонсона сообщил, что его шеф принял предложение при условии, что гонорар пойдет исключительно на благотворительные нужды для украинских ветеранов, но решил отказаться от интервью после смерти российского оппозиционера Алексея Навального.