Посольство России опротестовало высказывания Байдена о Путине

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Посольство России в США направило «жесткую ноту протеста» в Госдеп в связи с недопустимостью оскорбительных высказываний президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Как только сегодня утром начал работу госдеп, мы направили жесткую ноту протеста о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента», – заявил российский дипломат.

Как отметил Антонов, нынешнюю ситуацию едва ли получится урегулировать простыми извинениями, да и американские власти США на это не пойдут.

«Строго говоря, мы не рассчитываем на адекватную реакцию. По мере приближения к ноябрьским выборам в Америке такого рода эскапады становятся рутинными», – указал посол.