Эрсин Татар поблагодарил Ильхама Алиева

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Меня весьма порадовало, что президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил меня на предстоящее в Шуше заседание Организации тюркских государств (ОТГ). Потому что Турецкая Республика Северного Кипра также является неотъемлемой частью тюркского мира. Это проявляется в нашей истории, культуре и других аспектах. Мы представители государства, которое пронесло идею тюркизма через Центральную Азию, Кавказ, Анатолию вплоть до Средиземного моря. Учитывая все это, наше участие в Организации тюркских государств и подобных важных мероприятиях является для нас успехом и источником гордости.

Об этом сказал президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, которого цитирует «Азертадж».

Напомнив, что единогласным решением, принятым в 2022 году на IX саммите Организации тюркских государств в Самарканде, Турецкая Республика Северного Кипра была избрана членом-наблюдателем ОТГ, Президент Северного Кипра сказал: «Это стало историческим решением для нас. Организация тюркских государств – эта структура, которая с каждым годом развивается, продвигается значительными шагами, становится сильнее. Отношения между странами-членами с каждым годом укрепляются, особенно в последние годы, практически во всех сферах – от экономики до торговли, от образования до туризма. Главная причина этого заключается в том, что страны-члены во главе с президентами Турции и Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым, придают исключительное значение тюркскому единству. Объединение всех тюркских государств в одной организации и их сотрудничество в будущем выведут это единство на более высокий уровень. В этом контексте у нас прекрасные, искренние отношения в различных сферах и с Азербайджаном. Еще раз выражаю признательность президенту Ильхаму Алиеву за приглашение на мероприятие, которое пройдет в Шуше, и в его лице благодарю всех наших братьев в Азербайджане».