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Самолет Лаврова остался в Рио-де-Жанейро без топлива

Самолет Лаврова остался в Рио-де-Жанейро без топлива

В Рио-де-Жанейро оператор аэропортового обслуживания отказался заправлять самолёт министра иностранных дел России Сергея Лаврова, аргументировав своё решение санкциями США. В результате Лаврову пришлось лететь в качестве попутчика на самолёте министра иностранных дел Бразилии Мауро Виейры. Об этом сообщил тг-канал Brief со ссылкой на издание aerotelegraph

«Поставщик Vibra Energia не захотел заправлять российский Ил-96, поскольку есть опасения, что тогда оператор аэропортового обслуживания пострадает от санкций США», – пишет издание. Уточняется, что речь идёт о вторичных санкциях США, затрагивающих компании за рубежом.

Из-за проблем с заправкой Лавров планировал вернуться в Москву. Также рассматривалась возможность заправить самолёт топливом бразильских Военно-воздушных сил. Однако, как пишет издание, у военных не нашлось достаточного количества топлива. Тогда правительство Бразилии предложило Лаврову полететь на самолете Виейры, который доставит политиков в Бразилиа для встречи с президентом страны Лулой Инасиу да Силвой.

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