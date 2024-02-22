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АЖД опровергает слухи о взрыве в поезде Баку-Сумгайыт

АЖД опровергает слухи о взрыве в поезде Баку-Сумгайыт

Сегодня вечером высокоскоростной пассажирский поезд №6623, следовавший по направлению Баку-Сумгайыт, был вынужден остановиться на участке Пиршаги из-за технической неисправности, связанной с подачей напряжения.

Об этом говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

«При поддержке технического персонала АЖД, задействованного в данном районе, неисправность была устранена и движение поезда восстановлено. В связи с указанным наблюдались частичные отклонения в расписании движения поездов в этом направлении. Сообщения об аварии, взрыве или наличии пострадавших, опубликованные на некоторых веб-сайтах, не соответствуют действительности», – говорится в сообщении.

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