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Гафарова указала на взаимоподдержку Азербайджана и Ирака (фото)

Гафарова указала на взаимоподдержку Азербайджана и Ирака (фото)

21-го февраля состоялась встреча председателя Милли Меджлиса Сагибы Гафаровой с председателем Совета представителей Республики Ирак Мохсином Али Акбаром Аль-Мандалави, прибывшим в нашу страну с целью участия в 14-й парламентской сессии Азиатской Парламентской Ассамблеи. Об этом говористя в сообщении Милли Меджлиса.

Приветствуя гостя, председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова заявила о своей уверенности в том, что обсуждаемые на пленарной сессии темы послужат решению вопросов, волнующих человечество в современную эпоху. Как отметила г-жа Гафарова, данное мероприятие также будет способствовать укреплению сотрудничества между странами-членами организации.

Отметив, что отношения между Азербайджаном и Ираком основаны на общих религиозных и культурных ценностях наших народов, Сагиба Гафарова заявила о неизменной взаимоподдержке Азербайджана и Ирака в ООН, Движении Неприсоединения и Организации Исламского Сотрудничества.

На встрече подчёркивалась важность сотрудничества между нашими законодательными органами – как двустороннего, так и в рамках международных организаций. В этом смысле было отмечено, что созданная по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева Парламентская сеть Движения Неприсоединения является важной платформой.

Председатель Совета представителей Ирака озвучил поздравления по случаю успешной организации пленарной сессии АПА и перехода председательства в Ассамблее к Азербайджану, затем указав на важность сотрудничества в рамках этой организации. Говоря о заинтересованности своей страны в дальнейшем укреплении отношений с Азербайджаном, гость указал на наличие хороших возможностей для расширения нашего сотрудничества.

На встрече также вёлся обмен мнениями о других вопросах, представляющих интерес для обеих сторон.

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