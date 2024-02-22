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Рухнул объем грузоперевозок по Суэцкому каналу

Рухнул объем грузоперевозок по Суэцкому каналу

Объем грузоперевозок по Суэцкому каналу сократился на 55% в годовом исчислении из-за нападений йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» на суда.

Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

Ее попросили прокомментировать последствия нападений хуситов на суда в Красном море. «Мы следим за объемами перевозок в Суэцком канале. Они сократились на 55%. За первые семь дней, закончившихся 13 февраля, они сократились на 55%. Объемы перевозок через Суэцкий канал сократились на 55% в годовом исчислении по состоянию на 13 февраля. В то время как объемы перевозок через мыс Доброй Надежды выросли почти на 75%», – подчеркнула Козак.

После обострения конфликта в секторе Газа движение «Ансар Аллах» предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия «Ансар Аллах» американские власти сформировали международную коалицию и начали операцию Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. 12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам хуситов в ряде городов Йемена. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.

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