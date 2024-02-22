Французский премьер-гей уверен в «уникальности» отношений с Арменией

У Армении и Франции были и всегда будут уникальные отношения.
Об этом заявил премьер Франции Габриэль Атталь.
«Инфраструктура, энергетика, образование, культура: спасибо, дорогой Никол Пашинян за обмен мнениями, которые подтверждают наше обоюдное желание укреплять сотрудничество между нашими двумя странами», – заявил премьер Франции Габриэль Атталь, состоявший в гражданском союзе с главой МИД страны Стефаном Сежурне.
Атталь также уверил в продолжении полной поддержки «суверенитета и территориальной целостности Армении».