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Французский премьер-гей уверен в «уникальности» отношений с Арменией

Французский премьер-гей уверен в "уникальности" отношений с Арменией

У Армении и Франции были и всегда будут уникальные отношения.

Об этом заявил премьер Франции Габриэль Атталь.

«Инфраструктура, энергетика, образование, культура: спасибо, дорогой Никол Пашинян за обмен мнениями, которые подтверждают наше обоюдное желание укреплять сотрудничество между нашими двумя странами», – заявил премьер Франции Габриэль Атталь, состоявший в гражданском союзе с главой МИД страны Стефаном Сежурне.

Атталь также уверил в продолжении полной поддержки «суверенитета и территориальной целостности Армении».

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