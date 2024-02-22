В Словении прошла акция памяти жертв резни в Ходжалы (фото)

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На территории мемориально-паркового комплекса «Добрава», расположенного в городе Марибор (Словения), почтили память жертв Ходжалинского геноцида. В этом году отмечается 32-я годовщина трагедии.

Памятное мероприятие состоялось перед мемориалом в память жертв Ходжалы, установленным на территории мемориально-паркового комплекса «Добрава», сообщает «Азертадж».

Выступивший на мероприятии посол нашей страны в Словении Ровшан Садыхбейли рассказал о Ходжалинском геноциде, совершенном против мирного населения Азербайджана в 1992 году и ставшем самой кровавой страницей в истории военной агрессии Армении против Азербайджана. Он назвал важным не допускать, чтобы эта ужасная резня и ее тяжкие последствия были забыты. Среди кровавых преступлений и расправ, совершенных против азербайджанского народа, Ходжалинский геноцид отличается особой жестокостью. Посол заявил, что эта трагедия, являющаяся самым беспощадным примером армянской агрессии, не является единственным преступлением, совершенным против мирного населения Азербайджана, и довел до сведения участников мероприятия, что во время конфликта аналогичным зверствам со стороны армян подвергались также мирные жители во многих других городах и селах Азербайджана.

В то же время отмечалось, что после освобождения азербайджанских земель от оккупации и восстановления суверенитета нашей страны преступники, учинившие Ходжалинский геноцид и разрушившие наши города, были арестованы и ответят перед правосудием. По словам дипломата, победа справедливости принесла в регион надежды на мир, нормализацию и примирение. Было подчеркнуто, что Азербайджан заинтересован в обеспечении мира и сотрудничества на Южном Кавказе и предложил Армении подписать мирное соглашение.

На памятном мероприятии выступили депутат Милли Меджлиса, руководитель рабочей группы по азербайджано-словенским межпарламентским связям Агалар Велиев, председатель межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном в Национальной ассамблее Словении Боян Чебела, депутаты Милли Меджлиса Тахир Миркишили, Турал Гянджалиев, президент Европейской ассоциации наиболее значимых кладбищ Лидия Плибершек, президент и члены Общества словенско-азербайджанской дружбы, председатель действующей в городе Марибор Региональной ассоциации ветеранов войны Словении, представители местной общественности.

Затем участники мероприятия возложили венки к мемориалу в память жертв Ходжалинского геноцида.