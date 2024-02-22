Айк Нагапетян: Франция лишь имитирует поставки оружия Армении

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Франция на самом деле не поставляет оружие Армении, а создает имитацию.

Об этом заявил военный эксперт Айк Нагапетян.

«Из Франции впервые поступили бронемашины «Бастион», и я не думаю, что они смогут обеспечить какую-либо эффективность для Армении. Например, их предлагали и Украине, но она не захотела, поскольку они защищают лишь от огня автоматического оружия, но если работает крупный пулемет, то будет фатальное попадание.

На фронте они не имеют абсолютно никакого значения. А купить приборы ночного видения из любой страны можно в больших количествах, это не проблема. Средства ПВО не являются оружием, они обнаруживают беспилотные летающие объекты в небе. Если их обнаруживают, но при этом нет техники для поражения, то какой в этом смысл?

Доставка этих «радаров» в Армению имеет одну цель – РА заключила с Россией договор о совместном управлении ПВО, и у них стоит задача – войти в общую систему управления ПВО, поскольку это нужно Западу – для входа в российско-украинский фронт», – заявил Нагапетян, которого цитирует news.am.