Искандарян: Россия не собирается обеспечивать безопасность Армении

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У многих существует модель в голове, что была какая-то Россия, выполнявшая функции обеспечения нашей безопасности, и теперь надо бы выбрать кого-нибудь другого, который вместо нее будет выполнять эти функции безопасности.

Об этом заявил политолог Александр Искандарян, которого цитирует news.am.

«Оба тезиса неверны. Россия не выполняла эти функции, не выполняет до сих пор и не собирается выполнять. Они заняты, у них много своих забот в другом месте. Не была Россия гарантом.

Кто-нибудь другой, в том числе на Западе, эту воображаемую Россию может заменить? Конечно, нет. Рано или поздно нам придется работать самим или же будет худо», – отметил он.