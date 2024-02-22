Лондон пригрозил прекратить поставки вооружений в Израиль

77 Просмотров

Правительство Великобритании рассмотрит возможность приостановки лицензии на поставки вооружения Израилю, если планируемая военная операция ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) в городе Рафах состоится. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на источники в четверг, 22 февраля.

Собеседники газеты отметили, что решений о приостановке лицензий на экспорт оружия не принималось. Однако Лондон может быстро отреагировать, если правительственные юристы установят факт нарушений международного гуманитарного права со стороны Израиля, подчеркнули источники в правительстве.