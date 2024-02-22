В Азербайджан прибыла замспецпредставителя Байдена

Заместитель спецпредставителя президента США Джо Байдена Сью Биниазини прибыла в Азербайджан. Об этом говорится в сообщении посольства США в соцсети Х.
«Посольство США радо приветствовать в Азербайджане заместителя специального представителя по вопросам климата Сью Биниази. В ноябре г-жа Биниаз встретится с правительственными чиновниками в Баку, чтобы подчеркнуть поддержку США проведения COP29», – говорится в сообщении посольства.
ABŞ Səfirliyi İqlim üzrə xüsusi nümayəndənin müavini Syu Biniazini Azərbaycanda salamlamaqdan məmnundur. Xanım Biniaz noyabrda Bakıda COP29-un uğurla keçirilməsinə ABŞ-ın dəstəyini vurğulamaq üçün hökumət rəsmiləri ilə görüşəcək. pic.twitter.com/YlcrwLgrwX
— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) February 22, 2024