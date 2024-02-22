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В Азербайджан прибыла замспецпредставителя Байдена

В Азербайджан прибыла замспецпредставителя Байдена

Заместитель спецпредставителя президента США Джо Байдена Сью Биниазини прибыла в Азербайджан. Об этом говорится в сообщении посольства США в соцсети Х.

«Посольство США радо приветствовать в Азербайджане заместителя специального представителя по вопросам климата Сью Биниази. В ноябре г-жа Биниаз встретится с правительственными чиновниками в Баку, чтобы подчеркнуть поддержку США проведения COP29», – говорится в сообщении посольства.

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