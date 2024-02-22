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Главное Общество

При взрыве в Хырдалане пострадал человек (фото, видео)

При взрыве в Хырдалане пострадал человек (фото, видео)

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире в городе Хырдалан Абшеронского района.

Согласно информации МЧС, на место происшествия были немедленно направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что на балконе трехкомнатной квартиры общей площадью 72 м², расположенной на 10-м этаже двенадцатиэтажного жилого дома, по предварительной версии в результате утечки бытового газа произошел взрыв газового котла, не приведший к пожару.

В результате происшествия пострадал 1 человек. Сотрудниками МЧС приняты соответствующие меры безопасности на территории. Соответствующие ведомства расследуют инцидент.

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