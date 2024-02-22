Франция готовится к большой войне в Европе

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Активное накачивание Армении французским вооружением направлено не только на разжигание войны с Азербайджаном – оно является одним из фрагментов подготовки к войне против России, взятия реванша за неоколониальные провалы Парижа в Африке и срыва мирных инициатив едва ли не во всем мире.

Наше повествование мы начнем с цитирования фрагмента из весьма любопытного документа Сената Франции, обнародованного французским изданием Agoravox: «Власти Франции инициировали поставку оборонительного вооружения в Армению. На самом деле между оборонительными и наступательными вооружениями нет большой разницы, как показали события в Украине. Давайте не будем повторять те же ошибки и задерживать поставку военной техники, необходимой с самого начала. Именно поэтому мы должны оперативно реагировать на все запросы властей Армении. В частности, на запросы, касающиеся артиллерии. Докладчики рекомендуют в этой связи как можно скорее изучить возможность поставки артиллерийских систем CAESAR с учетом эффективности этой техники и новых производственных мощностей Nexter в 2024 году».

Автор статьи задается вопросом: «Зачем накачивать смертью еще одну экс-республику СССР?» И напоминает, что «именно смерть принесли в Украину «подаренные» ей колесные танки из Франции. Но кому-то в Париже неймется навредить Москве». И он представил специальную программу, направленную на оснащение оружием ряда государств бывшего Союза – в первую очередь, Армении.

К этой статье и документу мы еще вернемся, здесь же, заметим, что Париж от слов очень быстро перешел к делу: сначала в Армению прибыли бронетранспортеры Bastion, затем – приборы ночного видения и радары GM200; для Еревана срочно производят еще три десятка боевых машин. Речь также идет о поставках Армении переносных зенитно-ракетных комплексов Mistral 3 и артиллерийских систем CAESAR.

Не успел Макрон принять у себя Пашиняна, надавав ему военных и «мирных» обещаний, как в Ереван, для «защиты» Армении от Азербайджана, вылетел министр обороны Франции Себастьян Лекорню. Накануне ажиотажного и ажитированного визита он заявил, что «направляется в Армению с большой делегацией парламентариев и производителей». Politico уточняет: Лекорню «прихватил» с собой представителей оборонных компаний, в том числе MBDA, Nexter, Safran, Thales и Arquus. И уточнил их «узкую специализацию».

Так, первая является ведущим европейским разработчиком и производителем ракетных систем (воздух-воздух, земля-воздух, воздух-земля, противотанковые ракеты, зенитно-ракетные комплексы и т.д).

Вторая производит стрелковое оружие (штурмовые и снайперские винтовки), бронетехнику («Леклерк», CAESAR), системы и приборы военного назначения (одноразовый гранатомет APILAS, стрелково-гранатометный комплекс PAPOP), и т.д.

Третья – производитель комплектующих для авиации (авионика, БПЛА и т.д.).

Четвертая – производитель информационных систем для авиакосмического, военного и морского применения (авионика, радары, сонары, оборудование для военных систем связи, и т.д.).

Ну и последняя, Arquus, специализируется на производстве военных автомобилей и бронетехники. Не хило, однако. Разумеется, это должно «впечатлить и напугать» Азербайджан и тех, кто его поддерживает. Даже если Армения (а вдруг!) не получит ни шиша серьезного.

Вернемся к Лекорню, заявившему, что «это первый раз в истории, когда министр обороны Франции отправляется в Армению». По его словам, Армения сталкивается с серьезными вызовами безопасности, включая вопросы суверенитета и защиты границы, связанными с угрозами со стороны Азербайджана.

И почему-то именно на Франции «лежит ответственность в плане поддержки Армении с целью наращивания ее оборонного потенциала». Речь, пояснил министр, о системах «земля — воздух» и бронемашинах, но «исключительно в целях обороны».

Тут впору вспомнить сенатский документ, где черным по белому признано: «На самом деле между оборонительными и наступательными вооружениями нет большой разницы, как показали события в Украине».

Для нее, кстати, военная помощь Франции сходит на нет – вероятно, потому, что она себя не оправдала, а только опустошила военный парк Пятой республики. Поэтому взоры Франции переключились на меньшие территории – Армению, Грузию и Молдову, которые тоже прямо упомянуты в документе Сената как республики, вооружение которых должна взять на себя Франция.

Так что Макрон после встречи с Пашиняном прилюдно врал, что решение Парижа на поставки Армении оборонной техники происходит «в духе ответственности, не желая эскалации». А также о том, что укрепление миссии наблюдателей Евросоюза в Армении, которая сейчас, кстати, расширяется, направлено на «поддержание стабильности и предоставление международному сообществу беспристрастной информации, обеспечение безопасности населения на линии соприкосновения».

Ну и все, что предпринимает Франция в отношении Армении, служит тому, чтобы последняя пользовалась европейскими «инструментами мира». «Вы можете полагаться на поддержку Францией Армении, ее независимости, территориальной целостности, демократических процессов и стремления к миру», – заявил Макрон.

Реально же никакого стремления к миру у Франции нет – есть подготовка к большой войне, как минимум, на постсоветском пространстве с расширением ее ареала. И планы «макроновской республики» раскрыли сами же французы. Тут мы вернемся к статье в вышеназванном издании, в которой прямо сказано, что своей политикой Франция преследует одновременно несколько целей, в том числе: «возможность освободить склады устаревшего оружия, да еще и кое-что заработать на этом (не только деньги, но и политическое влияние); … производство новых вооружений означает развитие военно-промышленного комплекса и рост этой отрасли экономики; … возникают чисто геополитические проблемы. Однако создается такое впечатление, что Франция поставила перед собой задачу идти напрямую на конфронтацию с Россией».

Но: одной из целей программы является подготовка к возможной «войне высокой интенсивности в Европе», и поэтому Париж вооружает не только армян, но и себя: «для французской армии предусмотрены поставки самолетов Mirages 2000D и Rafales. Для сухопутных войск поступят обновленные танки Leclerc. Правда, продавая себе и союзникам устаревшее оружие, французы прекрасно понимают, что для современных боевых действий оно уже не пригодно. От Франции много шума, но мало конкретных действий. Зато эта страна мощно способствует дестабилизации мира во всем мире».

И еще: «Сенат подчеркивает, что главной задачей 2024 года является ускоренный переход к военной экономике. Франция стремится, среди прочего, достичь самообеспеченности в производстве вооружений и иметь достаточные запасы оружия на складах. Но конфликт на Украине вскрыл нашу неготовность к серьезной драке. Для примера: Франция может поставить только 20 тысяч 155-мм снарядов за весь 2024 год, тогда как украинская армия расходует столько же за четыре дня боев. Катастрофическая ситуация с оружием во Франции, вероятно, не помешает «стране-защитнице прав человека» и другим западным странам попытаться вооружить Армению, Молдавию и Грузию, а затем использовать каждую из этих стран в качестве оружия против России. … амбиции Франции в прямом смысле слова не совпадают с ее амуницией. Французские политики строят заоблачные планы. Если у Франции и возникают какие-то планы насчет собственного величия, то вряд ли они будут воплощены в жизнь. Стране нужно справиться с надвигающейся на нее катастрофой, а эти господа, не зная, как справиться с нашей бедой, хотят вызвать другие где-то еще».

И это очень точный, хоть и несколько приглаженный анализ французских намерений в отношении Армении и не ее одной, масштабов тех бед, которые может натворить Франция, частично изгнанная с «черного континента» и переключившаяся на «белый» и мусульман разных «оттенков цвета». При этом видя, что «дело швах», она может бросить любую страну, которой прежде наобещала целые горы военной и иной помощи.

Приступив к гонке вооружений на Южном Кавказе и фактически разжигая на нем новую войну, Париж начал работу и на другом направлении: облюбовал себе более солидную, чем Армения, страну – Индию, которая тоже поставляет вооружение армянам: с Нью-Дели готова «дорожная карта оборонной промышленности», в которой особое внимание уделено совместному производству оружия – в том числе, для «дружественных стран». Подпадает ли под категорию «дружественных» Армения? Пока Париж и Нью-Дели имеют возможность влиять на нее и держать в зависимости от себя – вероятно, условно «да». И разговоры о создании «стратегической оси» Франция – Индия – Армения уже начались, равно как и утверждения об открытии «новой эры» в отношениях Армении с Индией и Францией.

Но сколько бы трескучих фраз не сопровождали все эти «сюжеты», в них отсутствует даже намек на синтез национальных интересов, лежащих в основе любых общих платформ, «осей» или военных союзов. И тем более не имеет отношения к «глобальным вызовам» в том ложном понимании, в котором их пытается представить Франция (коллективный Запад) и отчасти исламофобская (при Моди) Индия.

Поэтому никакой мирной «подкладки» в ни в двусторонних форматах с участием Армении и Франции, ни в фантазийной «оси» (плюс Индия) – нет. А есть милитаризация Армении и других республик, во-первых, для разжигания реваншистских настроений Еревана, во-вторых – для «кругового поджога» России жизнями населения постсоветских стран. Разумеется, с подстрекательства и «военной поддержки» той же Франции, которую в Евросоюзе похвалят далеко не все входящие в него страны.

Франция – давняя старая интриганка, испокон веков сеющая войны всюду, куда у нее дотягиваются руки; безжалостный колонизатор, окруженный ореолом высокой культуры. Так почему бы эту «высокую культуру» не распространить на политику? Не сыграть позитивную роль в Совете безопасности ООН, постоянным членом которого она является и, соответственно, способна влиять на процессы – как в позитивном, так и в негативном ключе: влияет же в направлении, исключающем установление прочного мира – на Южном Кавказе и далее везде.

То есть все происходит с точностью до наоборот. В контексте Южного Кавказа Париж играет выраженную деструктивную роль, прикрываясь тем, что – цитируем Макрона – «справедливость и международное право имеют для Парижа решающее значение». Окстись! Но кто в нынешней мировой политике внемлет такому призыву! А Франция и ее «единомышленники» тем более к нему холодны.

Никакого «справедливого и прочного мира» на Южном Кавказе при вмешательстве Франции и иже с ней не будет. «Уважения международного права» тоже не будет – ни в регионе, ни окрест него, вообще нигде, куда ступает чужой сапог. А будут войны, интриги, передел мира под сильнейшего или самого беспощадного, наглого и извращенного, словом, Содом и Гоморра в прямом и переносном смыслах.

Ответственность за такую мерзость на Южном Кавказе должна нести Армения, открывшая свои объятия Франции – да кому угодно, кроме региональных соседей. И, пожалуй, регион, в его широком понимании, должен дать коллективный ответ на имеющиеся и грядущие попытки его разрушения. И если «сплочение для отпора» случится, мало не покажется ни Армении, ни Франции.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az