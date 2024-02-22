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Эрдоган рассказал, когда Анкара примет на вооружение KAAN (видео)

Эрдоган рассказал, когда Анкара примет на вооружение KAAN (видео)

Стелс-истребитель KAAN пятого поколения отечественной разработки поступит на вооружение ВВС Турции к концу 2028 года, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы планируем, что KAAN войдет в состав наших Военно-воздушных сил к концу 2028 году», – заявил он в четверг, выступая митинге в городе Денизли на юго-западе Турции (цитата по «Интерфаксу»).

«Одним из важнейших столпов нашей концепции «Век Турции» является поднятие оборонной промышленности и технологий на самый высокий уровень. Мы постоянно совершенствуемся в этой области», – подчеркнул Эрдоган.

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