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Генпрокурор Кении побывал в Агдаме (фото)

Генпрокурор Кении побывал в Агдаме (фото)

По приглашению генерального прокурора Кямрана Алиева делегация, возглавляемая генеральным прокурором Республики Кения Ренсоном Мулеле Ингонгой, совершает деловую поездку в нашу страну.

Согласно информации Генеральной прокуратуры, делегация посетила освобожденный от оккупации город Агдам.

Члены делегации возложили цветы к мемориалу, почтив память героических сыновей Родины, погибших в борьбе за суверенитет и территориальную целостность нашей страны во время Первой Карабахской войны.

Гости подчеркнули, что масштабные восстановительные и строительные работы, проводимые под руководством Президента Ильхама Алиева и президента Фонда Гейдара Алиева, Первого вице-президента нашей страны Мехрибан Алиевой, произвели на них большое впечатление.

Делегация ознакомилась с ходом восстановительно-строительных работ, проводимых в комплексе зданий, где расположены дворец карабахского хана Панахали хана и усыпальница членов его семьи, Джума мечети и Агдамском государственном драматическом театре.

Кенийские прокуроры воочию увидели следы армянского вандализма в населенных пунктах и памятниках истории и культуры.

В ходе визита делегация ознакомилась с деятельностью Бардинской районной прокуратуры.

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