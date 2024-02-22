Дания пообещала поддерживать Украину еще 10 лет

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Дания гарантирует, что продолжит поддерживать Украину в течение ближайших десяти лет. Об этом сообщила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, анонсировав новый пакет военной помощи Украине стоимостью 1,7 миллиарда датских крон. Ее цитирует датское издание Berlingske.

«Время не играет на руку Украине. Главное — это действия на поле боя. Поэтому Дания обещает оказывать помощь до тех пор, пока это будет необходимо», — объявила Фредериксен.

Министр также призвала глав европейских стран к более активной поддержке Украины по случаю приближающейся второй годовщины российского вторжения.