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В разрастании борщевика в России оказались виноваты США

В разрастании борщевика в России оказались виноваты США

Взрывной рост борщевика в России связан с США. Так проблему распространения этого растения объяснил депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов, передает «Газета.Ru».

По словам Бурматова, борщевик начал разрастаться в 90-х годах, когда Россия находилась под сильным влиянием Запада, из-за чего борьба с инвазивным видом не велась на протяжении десяти лет.

«Наше сельское хозяйство уничтожалось по всем фронтам в угоду «ножкам Буша», канадской пшенице и прочим «импортным радостям», которыми нас активно пичкали. Мы импортировали вообще все, кормили непонятно кого. В это время и произошло взрывное распространение этой заразы на наших полях. Было ли это целенаправленной тактикой или делалось подспудно, таких подробностей мы, скорее всего, никогда не узнаем», — заявил депутат.

Он добавил, что именно из-за влияния США борщевик из локальной проблемы нескольких регионов вырос до проблемы трети страны. При этом сейчас бороться с этим видом стало проще, отмечает Бурматов. Для этого нужно проводить выкашивание, применять специальные химикат и по-особенному обрабатывать землю.

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