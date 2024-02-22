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ЦБ Турции оставил учетную ставку на уровне 45%

ЦБ Турции оставил учетную ставку на уровне 45%

Центральный банк Турции на заседании принял решение оставить ключевую ставку неизменной. Она сохранится на уровне 45% годовых.

Об этом сообщается в заявлении на сайте регулятора.

«Текущий уровень учетной ставки будет сохраняться до тех пор, пока не произойдет значительное и устойчивое снижение ежемесячной инфляции, а инфляционные ожидания не достигнут прогнозируемого диапазона», — говорится в пресс-релизе.

На январском заседании турецкий ЦБ повысил ставку с 42,5% до 45%. Это максимальный уровень с 2003 года.

Инфляция в Турции по итогам января 2024 года составила 6,7%. Годовой показатель вырос до 64,86%.

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